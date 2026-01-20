Павло Василенко

Андрес Іньєста може бути за крок від гучного повернення у великий футбол. За інформацією іспанських ЗМІ, легендарний півзахисник веде переговори з Федерацією футболу Марокко та близький до входження в тренерський штаб національної збірної. Очікується, що Іньєста вирушить разом із командою на майбутній мундіаль.

Іспанець офіційно завершив ігрову кар’єру на початку жовтня 2024 року. Його останнім клубом був Емірейтс, а до цього він п’ять сезонів провів у японському Віссел Кобе, де залишив помітний слід не лише на полі, а й у розвитку клубу. Після прощання з футболом Іньєста розпочав новий етап – він працює стратегічним радником у данському Хельсінгорі та відкрито заявляє про наміри стати тренером.

Як повідомляє Mundo Deportivo, співпраця з марокканською збірною може стати для Іньєсти перехідним кроком перед самостійною тренерською кар’єрою. Переговори вже відбулися: у неділю іспанець зустрівся з представниками федерації, щоб обговорити формат і деталі можливої роботи.

Наразі роль Іньєсти остаточно не визначена. Йдеться не про класичну позицію асистента, а радше про функції координатора або ментального лідера команди – за аналогією з Джанлуїджі Буффоном у збірній Італії. На тлі нещодавньої поразки Марокко від Сенегалу у фіналі Кубка африканських націй, такий досвід може стати для команди надзвичайно цінним.