Африканська конфедерація футболу виступила з офіційною заявою після резонансних подій у фінальному матчі Кубка африканських націй між збірними Сенегалу та Марокко.

Основний час поєдинку завершився без забитих м’ячів. У компенсовані хвилини арбітр призначив пенальті у ворота Сенегалу. У знак протесту тренерський штаб сенегальців вивів гравців з поля, однак після паузи матч було відновлено. Марокко не реалізувало одинадцятиметровий, після чого Сенегал зумів вирвати перемогу у додатковий час.

Африканська конфедерація футболу засуджує неприйнятну поведінку окремих гравців та офіційних осіб під час фіналу Кубка африканських націй між Марокко і Сенегалом, який відбувся вчора ввечері в Рабаті.

Конфедерація рішуче засуджує будь-яку неналежну поведінку під час матчів, особливо спрямовану проти суддівської бригади або організаторів поєдинків. Ми переглядаємо всі відеозаписи та передамо справу до компетентних органів для ухвалення відповідних рішень щодо винних.