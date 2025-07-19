Український воротар Павло Ісенко, який нещодавно підписав контракт з клубом КСУ Крайова, попрощався з Ворсклою, яка дала йому путівку у великий футбол.

Рідний ФК Ворскла та рідна Полтава! Я прийшов сюди ще дитиною, але з кожним роком розвивався і ставав сильнішим - як гравець і як людина. Хочу подякувати тобі за все, а також усім, хто тут працював і допомагав зростати та ставати кращим: тренерам, які вчили, підказували, переживали.

Кожен із вас зробив свій внесок у моє становлення не тільки як футболіста, а й як особистості. Дякую персоналу й усім працівникам!».

Велике дякую вам, вболівальники! Як би там не було, ви завжди підтримували нас - і після перемог, і після поразок, разом раділи тріумфам, разом проходили через тяжкі моменти. Також хочу подякувати близьким і рідним людям, які завжди були поруч та допомагали не лише підтримкою, а й у всьому іншому.

Окремо дякую нашому найкращому колективу – де завжди було комфортно і затишно, як удома. Де кожен підтримував і допомагав, де б це не було - в житті чи на полі. Це був незабутній шлях, і я дуже радий, що пройшов його саме з вами! Ворскла - в серці назавжди!, - написав Ісенко в Instagram.