Сергій Разумовський

У третьому турі іспанської Ла Ліги Леванте на власному полі сенсаційно розгромив Бетис – 5:2. Господарі продемонстрували потужну гру в атаці та забили чотири м’ячі в другому таймі.

Бетис двічі скорочував відставання, однак не зміг зупинити Леванте. Перротта ще до першого гола господарів вразив ворота суперника, але взяття воріт скасували через офсайд. У складі Леванте дубль оформив Бруге, а ще по одному голу забили Дела, Барделі та Оласагасті.

Реал Сосьєдад на своєму полі здобув непросту перемогу над Еспаньйолом – 2:1. Баскська команда швидко відкрила рахунок, але гості відігралися ще до перерви. Переможний м’яч Сосьєдад забив у другому таймі.

Атлетико без особливих проблем переграв Севілью на виїзді – 3:1. Мадридці забили тричі ще до перерви, а господарі змогли відповісти лише одним голом у другому таймі. Баена оформив дубль, а ще один м’яч Атлетико записав на свій рахунок Лукман.

Після трьох турів Атлетико набрав сім очок і очолює турнірну таблицю. Водночас Барселона та Реал ще мають провести по одному матчу, тому можуть випередити мадридців.

У Ла Лізі 2 Жирона вдома розгромила Лас-Пальмас – 5:2. Команди вважалися прямими конкурентами в боротьбі за повернення до елітного дивізіону, але господарі впевнено довели свою перевагу.

Український нападник Владислав Ванат відіграв 83 хвилини та відзначився результативною передачею на перший гол Аспрільї. Він завдав двох ударів у площину воріт, зробив 22 дотики до м’яча та віддав десять точних передач із 14. Також на рахунку українця чотири ключові передачі. FlashScore оцінив його виступ у 7,3 бала. Також на заміну вийшов нападник Олександр Пищур.

Жирона набрала чотири очки та наблизилася до зони плейоф за вихід до Ла Ліги.

Ла Ліга, третій тур

Леванте – Бетис 5:2

Голи: Дела, 24, Барделі, 45+1, Бруге, 56, 70, Оласагасті, 90+5 – Бартра, 34, Рікельме, 45+4

Реал Сосьєдад – Еспаньйол 2:1

Голи: Барренечеа, 4, Оскарссон, 61 – Фернандес Жан, 45

Севілья – Атлетико 1:3

Голи: Сьєрра, 66 – Баена, 4, 33, Лукман, 26

Ла Ліга 2, третій тур

Жирона – Лас-Пальмас 5:2

Голи: Хастін, 22, Бельтран, 55, Аспрілья, 60, 72, Ісан Гонсалес, 90+1 – Хайме, 48, Міясіро, 85

Вилучення: Хесе, 75 (Лас-Пальмас)

Відео: MEGOGO