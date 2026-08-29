Павло Василенко

Іспанська Валенсія намагалася орендувати півзахисника Челсі та збірної України Михайла Мудрика. Про це інформує El Gol Digital.

Валенсія активно вела переговори з Челсі щодо оренди 25-річного Мудрика. Іспанський клуб бачив в українцю ключове підсилення флангу атаки після його повернення до регулярних виступів, але гравець відповів відмовою. Футболіст хоче залишитися в АПЛ.

Мудрик перейшов до лондонської Челсі на початку 2023 року з донецького Шахтаря. За трансфер українського вінгера англійський клуб заплатив 70 мільйонів євро, а ще 30 мільйонів передбачено у вигляді бонусів.

Діюча угода Михайла з Челсі розрахована до 30 червня 2031 року.