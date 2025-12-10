Іспанська Севілья активно розглядає можливість оренди українського вінгера Челсі Михайла Мудрика під час зимового трансферного вікна. Андалусійський клуб прагне підсилити атаку і водночас надати футболісту можливість повернутися до стабільного ігрового ритму.

За інформацією Canal Sur, спортивний директор іспанців Антоніо Кордон висловлює повну впевненість, що перехід до Севільї допоможе українцю відновити найкращу форму. Керівник клубу окремо підкреслив, що Мудрик перебуває у чудовому фізичному стані та готовий повернутися на поле.

Мудрик пропустив значну частину сезону після того, як наприкінці 2024 року здав позитивний допінг-тест. У пробі А була виявлена заборонена речовина, а повторна проба Б підтвердила результат. Після цього вінгер не зʼявлявся у складі Челсі з 1 грудня, коли востаннє був у заявці на матч проти Астон Вілли.

Контракт українця з лондонським клубом чинний до 30 червня 2031 року. За Челсі Мудрик провів 73 матчі, відзначившись десятьма голами та вісьмома результативними передачами.

Також, англійський Челсі розглядає можливість відправити Мудрика в оренду до французького клубу.