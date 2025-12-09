Челсі має чітку ідею, як повернути Мудрика у футбол
Для цього українець відправиться в оренду
14 хвилин тому
Півзахисник Челсі України Михайло Мудрик може повернутися на поле вже 17 січня 2026 року. Про це повідомляють кілька відомих медіа Великобританії та Іспанії. Нагадаємо, 24-річний футболіст не виступав через дискваліфікацію, пов'язану зі звинуваченнями у порушенні антидопінгових правил.
У Челсі підготували чіткий план відновлення його кар'єри після тривалої перерви. Лондонський клуб має намір відправити Мудрика в оренду до французького Страсбурга, який виступає в Лізі 1, відразу після того, як термін відсторонення буде завершено.
Керівники клубу вважають, що гра у Франції стане важливим етапом адаптації і дозволить Мудрику відновити форму.
«Цей крок також приверне менше тиску порівняно з інтенсивною увагою в Прем'єр-лізі, що дозволить футболісту знову здобути впевненість у собі. Керівництво Челсі розглядає оренду в Страсбурзі як взаємовигідний варіант для всіх сторін.
Мудрик отримає необхідний ігровий час у конкурентній лізі без надмірного тиску, Страсбур отримає гравця з великим талантом, а Челсі зможе стежити за його розвитком з безпечної відстані, перш ніж визначати його довгострокове майбутнє», – написали в Footballfancast.com.