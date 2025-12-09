Півзахисник Челсі України Михайло Мудрик може повернутися на поле вже 17 січня 2026 року. Про це повідомляють кілька відомих медіа Великобританії та Іспанії. Нагадаємо, 24-річний футболіст не виступав через дискваліфікацію, пов'язану зі звинуваченнями у порушенні антидопінгових правил.

У Челсі підготували чіткий план відновлення його кар'єри після тривалої перерви. Лондонський клуб має намір відправити Мудрика в оренду до французького Страсбурга, який виступає в Лізі 1, відразу після того, як термін відсторонення буде завершено.

Керівники клубу вважають, що гра у Франції стане важливим етапом адаптації і дозволить Мудрику відновити форму.