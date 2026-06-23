Сергій Разумовський

Чемпіонат світу-2026 встановив новий рекорд за кількістю забитих м’ячів на груповому етапі. На турнірі вже було забито 137 м'ячів у 45 матчах, що стало найкращим показником за всю історію проведення мундіалів.

Попереднє досягнення трималося з чемпіонату світу-2014, який проходив у Бразилії. Тоді на груповій стадії команди забили 136 м’ячів у 48 поєдинках. Таким чином, нинішній турнір перевершив рекорд не лише за загальною кількістю голів, а й зробив це за меншої кількості зіграних матчів.

Особливо показовим цей результат є з огляду на новий формат чемпіонату світу. У 2026 році в турнірі вперше в історії беруть участь 48 збірних. Розширення кількості команд суттєво змінило структуру змагань, однак рекорд результативності було встановлено ще до завершення тієї кількості матчів, яка раніше проводилася на груповому етапі за формату з 32 учасниками.

Висока результативність нинішнього мундіалю свідчить про велику кількість відкритих матчів, різницю в класі між окремими командами та загальну атакувальну спрямованість багатьох збірних. Уже зараз ЧС-2026 увійшов в історію як найрезультативніший груповий етап чемпіонатів світу.

Нагадаємо 137-й гол на цьому груповому етапі оформив Рафаел Леау.