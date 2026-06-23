Головним героєм першого тайму став Кріштіану Роналду. Для 41-річного португальця цей поєдинок став 24-м у фінальних частинах чемпіонатів світу за кар’єру. За цим показником він поступається лише двом легендам: аргентинцю Ліонелю Мессі, який має 28 матчів на мундіалях, та німцю Лотару Маттеусу, який провів 25 ігор.

Уже на 6-й хвилині зустрічі проти Узбекистану Роналду відкрив рахунок і встановив унікальне досягнення. Форвард став першим футболістом в історії, якому вдалося забити на шести різних чемпіонатах світу.

Раніше Кріштіану відзначався на мундіалях 2006, 2010, 2014, 2018 та 2022 років. Тепер до цього списку додався і чемпіонат світу-2026.

Ще до перерви Роналду оформив дубль, забивши другий м’яч на 39-й хвилині. Також у першому таймі ефектним ударом зі штрафного відзначився захисник Нуну Мендеш.

Завдяки цим голам Роналду став лише другим футболістом в історії, якому вдалося забити на чемпіонаті світу у віці понад 40 років. Рекорд досі належить камерунцю Роже Міллі.

Після перерви Португалія не зупинилася. Лідер збірної Узбекистану Хусанов разом із голкіпером Нематовим фактично подарували супернику автогол після подачі в штрафний майданчик. А наприкінці матчу Рафаел Леау потужним ударом поставив ефектну крапку.

Португалія набрала чотири очки та очолила групу K. Водночас Колумбія свій матч проти ДР Конго зіграє зранку. Узбекистан із нулем очок та різницею м’ячів -7 зберігає лише суто математичні шанси на вихід до плейоф.