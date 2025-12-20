Павло Василенко

Кубок африканських націй (AFCON) офіційно змінює формат проведення. Починаючи з 2028 року, головний континентальний турнір Африки відбуватиметься раз на чотири роки, тоді як раніше чемпіонат традиційно проходив у дворічному циклі.

Про це в суботу оголосив президент Конфедерації африканського футболу (КАФ) Патріс Мотсепе. За його словами, рішення продиктоване необхідністю впорядкувати міжнародний футбольний календар.

«Нам потрібно краще гармонізувати міжнародний футбольний календар», – пояснив очільник КАФ, якого цитує AFP.

Кубок африканських націй проводиться з 1957 року й лише двічі мав річну паузу – у 2012 та 2013 роках. Уже цієї неділі стартує 35-й розіграш турніру, який прийматиме Марокко. У матчі-відкритті господарі змагань зіграють проти збірної Коморських Островів.

Чемпіонат 2027 року пройде одразу в трьох країнах – Кенії, Танзанії та Уганді. Наступний турнір відбудеться у 2028-му, після чого Кубок африканських націй офіційно перейде на чотирирічний цикл.

Окрім цього, Мотсепе анонсував запуск нового змагання – Ліга африканських націй, яка проходитиме щороку. Проєкт був натхненний Лігою націй УЄФА й має на меті підвищити рівень конкуренції та фінансові можливості африканського футболу.

«Це означає більше фінансових винагород, більше ресурсів і більше конкуренції. Ми створюємо найцікавішу нову структуру в африканському футболі», – заявив Мотсепе в коментарі BBC.

Єгипет залишається найтитулованішою збірною в історії Кубка африканських націй, здобувши сім чемпіонських титулів. Чинним переможцем турніру є збірна Кот-д’Івуару, яка тріумфувала у 2023 році.