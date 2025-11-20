Крайнього захисника Ашрафа Хакімі визнано найкращим африканським футболістом 2025 року, про що повідомила прес-служба Африканської конфедерації футболу (CAF). Марокканець став першим представником своєї країни, удостоєним цієї нагороди з часів Мустафи Хаджі, який отримав її у 1998 році.

Минулий сезон Хакімі провів на видатному рівні та зіграв ключову роль в успіхах ПСЖ — разом із командою він виграв Лігу 1, Кубок Франції, Суперкубок країни та допоміг клубу вперше в історії взяти трофей Ліги чемпіонів. В активі 27-річного захисника – 11 забитих м'ячів та 16 гольових передач у 55 поєдинках.

У голосуванні він випередив Мохаммеда Салаха з Ліверпуля та форварда Галатасарая Віктора Осімхена. Нагороду вручали на церемонії у Рабаті, столиці Марокко. Наразі Хакімі проходить лікування травми, але розраховує відновитись до старту Кубка африканських націй, який пройде у нього на батьківщині.

