Італійський клуб зробив пропозицію щодо трансферу гравцю збірної України
Футболіст може перебратися в Серію А
близько 4 годин тому
Фото: ФК Трабзонспор
Лаціо виявляє серйозний інтерес до українського центрального захисника Арсенія Батагова, який нині виступає за турецький Трабзонспор. Італійський клуб вже направив офіційну пропозицію про трансфер, оцінивши 23-річного гравця у десять мільйонів євро, про що повідомляє турецьке видання Taka Gazete.
Проте Трабзонспор не поспішає погоджуватися з цією сумою. За інформацією джерела, турецький клуб бачить вартість Батагова вдвічі вищою, а саме 20 мільйонів євро, а також наполягає на отриманні відсотка від майбутнього перепродажу футболіста.
23-річний Батагов у минулому сезоні провів 23 матчі за Трабзонспор, забивши два голи та віддавши одну результативну передачу.