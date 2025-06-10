Італійський клуб зробив пропозицію щодо трансферу гравцю збірної України

Павло Василенко

Лаціо виявляє серйозний інтерес до українського центрального захисника Арсенія Батагова, який нині виступає за турецький Трабзонспор. Італійський клуб вже направив офіційну пропозицію про трансфер, оцінивши 23-річного гравця у десять мільйонів євро, про що повідомляє турецьке видання Taka Gazete.

Проте Трабзонспор не поспішає погоджуватися з цією сумою. За інформацією джерела, турецький клуб бачить вартість Батагова вдвічі вищою, а саме 20 мільйонів євро, а також наполягає на отриманні відсотка від майбутнього перепродажу футболіста.

23-річний Батагов у минулому сезоні провів 23 матчі за Трабзонспор, забивши два голи та віддавши одну результативну передачу.