Італійський Мілан серйозно розглядає можливість підписання нападника Роми Артема Довбика, повідомляє іспанське видання El Gol Digital. За інформацією джерела, ймовірність здійснення цієї угоди на даний момент дуже висока.

Особливий інтерес до трансферу виявляють у Жироні, адже каталонський клуб передбачив у контракті з римлянами значний відсоток від можливого подальшого перепродажу українського форварда, і тепер може отримати солідну суму з майбутньої угоди.

Минулого сезону 28-річний Довбик провів 45 матчів за столичний клуб у всіх турнірах, відзначившись 17 голами та двома результативними передачами. Його контракт із Ромою розрахований до кінця червня 2029 року. Нагадаємо, що влітку 2024 року нападник перебрався до Риму з Жирони за 30,5 мільйона євро без урахування можливих бонусів.

Раніше повідомлялося, що Гасперіні планує ретельно вивчити гру Довбика на зборах Роми.