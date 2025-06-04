Калюжний і Олександрія. Стали відомі подробиці розтавання з хавбеком збірної України
«Супер Іван» розкрився під керівництвом Ротаня
1 день тому
Іван Калюжний / Фото - ФК Олександрія
Колишній спортдиректор Олександрії Іван Телько розповів, що завадило втримати в команді хавбека збірної України Івана Калюжного.
Сталася ситуація, яку важко було передбачити. І всі це розуміють. Пан Іван став «Супер Іваном». Зі свого боку скажу. Він гарна людина, все окей, професіонал своєї справи, жодних претензій. Просто так буває, що в якийсь момент людина ще не награла на те, що він би хотів, а пізніше, коли вже людина награла на те, що хотіла, то запити ще зросли. Замкнуте коло трішки вийшло. Тому не вдалося вже домовитися. А взимку він вже мав незахищений контракт, - заявив Телько.
Олександрія призначила нового спортивного директора клубу.