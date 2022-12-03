Камерун вперше за 10 років виграв матч чемпіонату світу. У Бразилії

До цього остання перемога була в 2002-му році

Камерун обіграв Бразилію (1:0) в матчі ЧС-2022.

Це перша перемога африканської команди на чемпіонаті світу за 10 років. До цього було 9 матчів без перемог.

Останню перемогу на ЧС Камерун здобув аж в 2002-му році. Тоді обіграли Саудівську Аравію (1:0).

Втім, перемога над Бразилією не дозволила команді вийти в плей-офф. Вона посіла третє місце.

Однак, Камерун обірвав рекордну серію Бразилії на чемпіонатах світу.