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Кандидат в президенти «Галатасарая» має намір запросити Де Дзербі на пост наставника команди

Італійський фахівець вже почав переговори з турецьким грандом<br>
Футбол Українська Прем'єр-ліга
16:51
Кандидат в президенти «Галатасарая» має намір запросити Де Дзербі на пост наставника команди
Роберто Де Дзербі / Фото - Twitter
Через провальний сезон (13-е місце в Суперлізі) гранд турецького футболу «Галатасарай» вибере нового президента, вибори якого відбудуться 11 червня.

На пост претендують два кандидати: Дурсун Озбек та Ешреф Хамамджіоглу.

У плани обох кандидатів не входить нинішній наставник команди Доменек Торрен.

Як повідомляє Ajansspor, Озбек бажає, щоб команду очолив екс-головний тренер «Істамбула» Окан Бурук.

Хамамджіоглу готовий укласти угоду з іноземним фахівцем. Серед кандидатів: Роберто Де Дзербі, Руді Гарсія і Марко Розе.

Відзначається, що 42-річний італієць вже покинув «Шахтар» і почав переговори з «Галатасараєм».

Угода Де Дзербі з дончанами розрахована до літа 2023 року.

Раніше директор з футболу «Шахтаря» Даріо Срна заявив, що Де Дзербі все ще керує «гірниками».
Володимир Кириченко
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Теги

Роберто Де Дзербі Шахтар Донецьк Галатасарай

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