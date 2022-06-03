Срна: «Де Дзербі досі є тренером «Шахтаря»
Кандидат в президенти «Галатасарая» має намір запросити Де Дзербі на пост наставника команди
Італійський фахівець вже почав переговори з турецьким грандом<br>
Роберто Де Дзербі / Фото - TwitterЧерез провальний сезон (13-е місце в Суперлізі) гранд турецького футболу «Галатасарай» вибере нового президента, вибори якого відбудуться 11 червня.
На пост претендують два кандидати: Дурсун Озбек та Ешреф Хамамджіоглу.
У плани обох кандидатів не входить нинішній наставник команди Доменек Торрен.
Як повідомляє Ajansspor, Озбек бажає, щоб команду очолив екс-головний тренер «Істамбула» Окан Бурук.
Хамамджіоглу готовий укласти угоду з іноземним фахівцем. Серед кандидатів: Роберто Де Дзербі, Руді Гарсія і Марко Розе.
Відзначається, що 42-річний італієць вже покинув «Шахтар» і почав переговори з «Галатасараєм».
Угода Де Дзербі з дончанами розрахована до літа 2023 року.
Раніше директор з футболу «Шахтаря» Даріо Срна заявив, що Де Дзербі все ще керує «гірниками».
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