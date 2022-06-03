Кандидат в президенти «Галатасарая» має намір запросити Де Дзербі на пост наставника команди

Італійський фахівець вже почав переговори з турецьким грандом<br>

Роберто Де Дзербі / Фото - Twitter

Через провальний сезон (13-е місце в Суперлізі) гранд турецького футболу «Галатасарай» вибере нового президента, вибори якого відбудуться 11 червня.На пост претендують два кандидати:таУ плани обох кандидатів не входить нинішній наставник команди ДЯк повідомляє, Озбек бажає, щоб команду очолив екс-головний тренер «Істамбула»Хамамджіоглу готовий укласти угоду з іноземним фахівцем. Серед кандидатів:Відзначається, що 42-річний італієць вже покинув «Шахтар» і почав переговори з «Галатасараєм».Угода Де Дзербі з дончанами розрахована до літа 2023 року.Раніше директор з футболу «Шахтаря»