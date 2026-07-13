Олександр Сукманський

Літні канікули для вихованців київської ДЮСШ №26 – це не лише час відпочинку, а й можливість залишатися активними, вдосконалювати спортивні навички та відкривати для себе нові виклики. Навіть далеко від спортивних залів і стадіонів юні спортсмени продовжують працювати над собою, а своїми досягненнями діляться у соціальних мережах.

Футболісти школи навіть під час відпочинку не розлучаються з м'ячем. Вони підтримують фізичну форму, відпрацьовують технічні елементи та записують відео власних тренувань. Літо для них – це можливість не втрачати ігровий тонус і з новими силами готуватися до майбутнього сезону.

Не менш активно проводять канікули й вихованці відділення важкої атлетики. У них теж стартував літній челендж, до якого можуть долучитися не лише спортсмени, а й їхні батьки. Учасникам пропонують записувати короткі відео з тренувань, ранкової зарядки, спортивних вправ або власних маленьких рекордів. Найцікавіші моменти школа подає в соціальних мережах у форматі Reels, щоб показати, як виглядають активні канікули вихованців.

Яскравою подією літнього відпочинку стала подорож вихованців відділення тхеквондо ВТФ до Карпат. Юні спортсмени успішно здійснили сходження на Говерлу – найвищу вершину України. Похід став справжнім випробуванням витривалості, сили духу та командної роботи. Такі спільні подорожі не лише загартовують характер, а й залишають незабутні враження та мотивують до нових спортивних звершень.

В ДЮСШ №26 переконані, що спорт не має канікул. Активний спосіб життя, регулярний рух і бажання розвиватися допомагають юним спортсменам підтримувати форму незалежно від пори року, а літній челендж об'єднує всю спортивну родину школи.

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