Генеральний директор Інтера Беппе Маротта заявив у коментарі сайту Джанлуки Ді Марціо, що не вірить у повернення захисника Аль-Хіляля Жоау Канселу до Серії А на тлі чуток щодо зацікавленості нерадзуррі в гравці.

Це ринок можливостей. Оскільки у нас є проблема з Думфрісом, який вибуде на кілька місяців, очевидно, що ми маємо подивитися, чи є можливості. Ми це питання опрацьовуємо, але наразі ще на стадії попередніх перемовин.

У Канселу дуже дорогий контракт, з яким жоден італійський клуб не зміг би впоратися. Ми знаємо, що вони шукають центрального захисника, але коли ми увійдемо в переговори більш предметно, тоді й вирішимо, як діяти. Нам точно потрібно убезпечити правий фланг, який страждає через відсутність такого гравця, як Думфріс.