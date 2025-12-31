Сергій Разумовський

31-річний португальський захисник Аль-Хілаля Жоау Канселу, схоже, близький до зміни клубу вже під час зимового трансферного вікна. Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо у соцмережі X, зазначивши, що гравець має намір залишити саудівську команду в січні, а його ситуація на ринку вже привертає увагу європейських грандів.

Зокрема, Інтер розглядав можливість запросити Канселу на правах оренди. За наявною інформацією, міланці не обмежилися поверхневим інтересом, а також цікавилися потенційною структурою угоди – тобто деталями формату оренди, можливими фінансовими умовами та варіантами, які могли б зробити перехід реалістичним для обох сторін.

Крім Інтера, запити щодо майбутнього португальця надходили і від інших топклубів. Барселона та Ювентус теж уточнювали обставини навколо футболіста, намагаючись зрозуміти, наскільки він доступний для переходу та які умови може виставити нинішній клуб. Важливий нюанс у цій історії – чинний контракт Канселу з Аль-Хілалем діє до літа 2027 року, тож будь-який рух у січні вимагатиме чітких домовленостей щодо умов відходу гравця.

У поточному сезоні Канселу провів 11 матчів у складі аравійської команди. Попри відносно невелику кількість ігор, він уже встиг відзначитися результативністю: на його рахунку один забитий м’яч і три асисти, що традиційно підкреслює його сильні якості у підключеннях до атак та створенні моментів з флангу.

