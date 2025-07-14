Капітан Челсі – про святкування з Трампом: «Не очікував, що він підійматиме трофей разом з нами»
Президент США відзначився на клубному чемпіонаті світу
близько 1 години тому
Капітан Челсі Ріс Джеймс поділився враженнями від церемонії нагородження після фіналу клубного чемпіонату світу, зізнавшись, що здивувався появою Дональда Трампа, коли гравці підіймали трофей.
«Я не очікував, що він підійматиме трофей разом з нами, але, мабуть, це показує, наскільки великим є цей турнір. Він просто привітав мене і команду та сказав нам насолоджуватися моментом», – цитує Джеймса Бен Джейкобс.
Нагадаємо, у вирішальному поєдинку турніру лондонський клуб впевнено переграв ПСЖ із рахунком 3:0. Раніше повідомлялося, скільки заробив Челсі за перемогу на клубному чемпіонаті світу.
Відзначимо, що Дональд Трамп також поділився своїми враженнями від фінального поєдинку на клубному чемпіонаті світу.