Капітан «Динамо»: «Напевно, це був останній шанс для мене зіграти на чемпіонаті світу»

Сидорчуку буде 35 років в 2026-му

Півзахисник збірної України і капітан «Динамо» Сергій Сидорчук в шоу «Пряма червона» засмучується, що національній команді не вдалося вийти на ЧС-2022 в Катарі.

«Я все одно розумів, що ще буде шанс. Ти жив мрією і надією. А зараз ти розумієш (не буду забігати вперед), що для тебе це був, напевно, останній шанс. Через чотири роки мені буде 35 років. Зараз я розумів, що залишився всього один крок, тому було важче. Та й фон був інший. Зараз такий час, коли всі українці об'єдналися і спілкуються трохи по-іншому ».

Нагадаємо, у вирішальному матчі збірна України програла Уельсу (0: 1) і не вийшла на чемпіонат світу.