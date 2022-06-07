«Маємо проблеми в опорній зоні – Сидорчук не тягне». Маркевич вважає, що настав час омолоджувати склад збірної України
Капітан «Динамо» назвав задачі збірної України на Лігу націй
Завдання зрозуміле – підвищення в класі
13:41
Фото: УАФ
Півзахисник збірної України Сергій Сидорчук в інтерв’ю прес-службі УАФ розповів, які задачі стоять перед командою на Лігу націй:
Починаємо новий турнір. Тренерським штабом було поставлене завдання – повернутися в Лігу А. Будемо починати це робити. Ті, хто грав з Уельсом, відпочивали, а ми трішки потренувалися та провели тактичну роботу.
Нагадаємо, що у першій грі українці зустрінуться зі збірною Ірландії.
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