Капітан «Динамо» не залишить клуб, поки його тренером є Луческу

Сидорчук обговорив варіанти продовження кар’єри

Фото: Динамо

Капітан «Динамо» Сергій Сидорчук в програмі «Денисов Time» заявив, що поки не розглядає варіант продовження кар’єри за кордоном:



Для мене питання не складне. Зараз складати плани далі ніж на тиждень – неможливо. У мене є ще один рік контракту. Перше, що я хочу зробити у клубному футболі, зі своєю командою вийти у груповий етап Ліги чемпіонів, а далі подивимось. Поки є тренер Луческу, поки є люфт для прогресу з ним, я готовий залишатися в «Динамо».

Резван Рац казав, що в тебе є пропозиції з інших країн. Хтось звертався до тебе?

Я вперше про це чую, ніхто не звертався. Я спокійно готуюся до матчів збірної, а потім до кваліфікації ЛЧ.

Нагадаємо, що сьогодні збірна України зіграє матч відбору чемпіонату світу-2022 з Шотландією.