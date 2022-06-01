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Капітан «Динамо» не залишить клуб, поки його тренером є Луческу

Сидорчук обговорив варіанти продовження кар’єри
Футбол Українська Прем'єр-ліга
15:40
Капітан «Динамо» не залишить клуб, поки його тренером є Луческу
Фото: Динамо

Капітан «Динамо» Сергій Сидорчук в програмі «Денисов Time» заявив, що поки не розглядає варіант продовження кар’єри за кордоном:

Для мене питання не складне. Зараз складати плани далі ніж на тиждень – неможливо. У мене є ще один рік контракту. Перше, що я хочу зробити у клубному футболі, зі своєю командою вийти у груповий етап Ліги чемпіонів, а далі подивимось. Поки є тренер Луческу, поки є люфт для прогресу з ним, я готовий залишатися в «Динамо».

Резван Рац казав, що в  тебе є пропозиції з інших країн. Хтось звертався до тебе?

Я вперше про це чую, ніхто не звертався. Я спокійно готуюся до матчів збірної, а потім до кваліфікації ЛЧ.

Нагадаємо, що сьогодні збірна України зіграє матч відбору чемпіонату світу-2022 з Шотландією.

Олег Шумейко-молодший
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Теги

Динамо Київ Мірча Луческу Сергій Сидорчук

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