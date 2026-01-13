Півзахисник Динамо Віталій Буяльський поділився очікуваннями від зборів під керівництвом Ігоря Костюка. Слова футболіста передає пресслужба клубу.

Чим досвідченішим стаєш, краще розумієш свій організм та що тобі потрібно, щоб добре провести другу частину чемпіонату. Як потрібно тренуватися, де зробити більше бігової роботи, у яких компонентах додати.

Від тренерського штабу Костюка хороші очікування, це буде наш перший збір разом. Головне, щоб не було травм.