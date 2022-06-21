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Капітан «Динамо»: «Ситуація між Луческу і ультрас - це і моя помилка»

Сидорчук вважає, що повинен був поговорити з фанатами
Футбол Українська Прем'єр-ліга
22:35
Капітан «Динамо»: «Ситуація між Луческу і ультрас - це і моя помилка»

Капітан «Динамо» Сергій Сидорчук в передачі «Пряма червона» вважає, що повинен був вплинути на пом'якшення конфлікту між Мірчею Луческу і ультрас киян.

«Ситуація між Луческу і ультрас - це і моя помилка. Мені потрібно було зустрічатися з хлопцями (з ультрас). Ми домовилися з ними, що не переходити певні червоні лінії. Не будемо переходити на особисте. Ми домовилися зустрітися з фанатами перед стартом минулого сезону, але так і не зустрілися.

Ультрас дуже різко відстоюють свою позицію, за що їх і люблять. Я, наприклад, дуже не люблю конфлікти, йду на поступки. Там хлопці жорсткі в плані відстоювання своєї позиції.

І моя помилка, що я десь з ними мало говорив ».

Раніше Сидорчук заявив, що не розуміє, Як буде проходити наступний сезон УПЛ в умовах війни.

Петро Приходько
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Теги

Мірча Луческу Динамо Київ Сергій Сидорчук

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