Капітан «Динамо»: «Ситуація між Луческу і ультрас - це і моя помилка»

Сидорчук вважає, що повинен був поговорити з фанатами

Капітан «Динамо» Сергій Сидорчук в передачі «Пряма червона» вважає, що повинен був вплинути на пом'якшення конфлікту між Мірчею Луческу і ультрас киян.

«Ситуація між Луческу і ультрас - це і моя помилка. Мені потрібно було зустрічатися з хлопцями (з ультрас). Ми домовилися з ними, що не переходити певні червоні лінії. Не будемо переходити на особисте. Ми домовилися зустрітися з фанатами перед стартом минулого сезону, але так і не зустрілися. Ультрас дуже різко відстоюють свою позицію, за що їх і люблять. Я, наприклад, дуже не люблю конфлікти, йду на поступки. Там хлопці жорсткі в плані відстоювання своєї позиції. І моя помилка, що я десь з ними мало говорив ».

Раніше Сидорчук заявив, що не розуміє, Як буде проходити наступний сезон УПЛ в умовах війни.