Президент СК Полтава Сергій Іващенко підтвердив, що у клубі запропонували гравцям розрахуватися за зарплатню футболістів квартирами.

Цього разу – правда. Хтось з гравців, певно, спілкувався з журналістами та й сказав ненароком. Журналісти, які оприлюднили таку інформацію, мабуть, хотіли хайпанути, як молодь каже. Не вийшло.

Це не якийсь злив секретної інформації, нічого такого, насправді. В нас була певна заборгованість перед гравцями, і ми, як порядний клуб, мали її закрити. З’явився варіант закрити її саме таким чином [запропонувати нерухомість], і з деякими футболістами ми дійшли згоди, що зробимо це саме так. Хто не захотів – отримав гроші, але більшість погодилась на нерухомість, бо це ж вигідно.

Я гравцям сказав: «Зараз ви молоді й заробляєте непогані гроші, але спортивний вік короткий, а нерухомість – це інвестиція у майбутнє, а не готівка, яка сьогодні є, а завтра ви її витратите і все». Та й після завершення будівництва квартири ж можна продати.

Якщо коротко, то – задоволені всі, насправді. Я таким от чином закрив усі питання [щодо заборгованості із зарплати]. Нерухомість не в Києві, а в Полтаві, – повідомив Іващенко в інтерв'ю Sport-Express UA.