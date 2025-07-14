Капітан ПСЖ Маркіньйос підбив підсумки фіналу Клубного чемпіонату світу-2025 проти Челсі (0:4). Його слова наводить DAZN.

Вони добре попрацювали, дізналися наші невеликі слабкості. У тактичному плані вони ускладнили нам завдання в першому таймі, і нам потрібен був час, щоб відреагувати. Ми зробимо з цього висновки на майбутнє.

Думаю, тепер усі команди будуть уважно вивчати нас, щоб визначити, що ми робимо добре, а що погано. Тепер нам належить бути завжди на найвищому рівні.

Вони виграли багато дуелей, билися в них, особливо в першому таймі. Вони дуже ефективно використовували можливості, які в них були. Ми ж показали себе нижче свого максимуму, що й пояснює результат.

Ми були ефективні у фіналі ЛЧ, проти Реала і Баварії, але сьогодні в першому таймі це нам не вдалося, що коштувало нам результат, - розповів Маркіньйос.