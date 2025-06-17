Капітан молодіжної збірної України Володимир Бражко перед матчем заключного туру групового етапу Євро-2025 (U-21) проти Нідерландів поділився думками щодо масованого обстрілу Києва у ніч на 17 червня. Слова футболіста передає пресслужба УАФ.

По-перше, хотів сказати про сьогоднішню важку ніч в Україні, тому що країна-терорист продовжує нас обстрілювати, кошмарити. Наші діти, жінки, чоловіки, всі наші сім'ї потрапляють під обстріли. Звичайно, у кожного гравця є дружина, дівчина, батьки, друзі, які зараз в Україні, і кожен дуже переживає за них. Завжди читаємо новини. Особисто я не спав до трьох ночі, бо дуже гучно було вдома. Я питав, як там справи.

Звичайно, не можна про це забувати. Треба нагадувати світу, що країна-терорист продовжує обстрілювати наші села, міста, нашу країну. Хочеться особисто сказати дякую нашим збройним силам та силам ППО, які захищають нас кожен день, захищають від ворога і роблять усе для того, все для того, щоб ми представляли Україну на міжнародному рівні.

Дуже хочеться завтра зробити вдячність нашим воїнам, нашим захисникам. Сподіваюся, ми завтра вийдемо на гру з подвійною, потрійною мотивацією.