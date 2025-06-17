Захисником турецького Трабзонспора та молодіжної збірної України Арсенієм Батаговим цікавляться представники італійської Серії А та французької Ліги 1. Про це повідомив відомий футбольний коментатор і журналіст Віктор Вацко.

Батагов дуже пристойний сезон провів у Трабзонспорі, у нього дуже хороша преса у Туреччині. Дійсно до нього є інтерес, давайте я так скажу, з топових європейських ліг. Я чув про Серію А, чув і про чемпіонат Франції.

Не знаю, наскільки цей інтерес серйозний і предметний, але якщо Батагов гратиме на чемпіонаті Європи так само, як проти Данії і Фінляндії, то він точно буде цікавий європейським клубам.