Капітан Зорі отримав тренерську ліценцію УЄФА
З прицілом на майбутнє
близько 1 години тому
Пилип Будківський / Фото - ФК Зоря
Нападник Зорі Пилип Будківський закінчив тренерські курси категорії В УЄФА.
33-річний футболіст поділився світлиною з дипломом у своєму Instagram.
Ліцензія категорії B дозволяє працювати з юнацькими командами та командами у нижчих професійних лігах і аматорах. Також ця категорія є необхідною для подальшого отримання рівня А та PRO.
Будківський після повернення в Зорю відіграв 27 матчів: 8 голів, 4 асисти.
Зоря в сезоні 2024/25 посіла сьоме місце в турнірній таблиці УПЛ, набравши 40 залікових балів.
Зоря поступилася Кішварді у контрольному матчі на зборах у Словенії.