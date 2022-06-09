«Десна»: «Фанати «Шахтаря», «Металіста», «Динамо», всі ми - українці! Час об'єднатися!»
Карась про так званого «власника» чернігівської «Десни»: «На ньому була купа крові»
«Лисий з ЗСУ» розповів про Олексія Чеботарьова
Євген Карась
Відомий український націоналіст, блогер та військовий Євген Карась в коментарі YouTube-каналу Бомбардир розповів про екс-президента чернігівської «Десни» Олексія Чеботарьова, якого неофіційні джерела досі вважають власником клубу.
«Людина була тітушководом під час Майдану, а після нього удрала, бо на ньому була купа крові. Це все було за гроші. Людина заробляла. Крисін, який був одним з підлеглих Чеботарьова, заробив порядку мільйона доларів. Його ж потім бандити грабували на ці всі гроші, коли він сів у тюрму. Багато де намагалися через спортсменів, в тому числі футбольних вболівальників, їх намагалися втягнути в антимайдан і руський мір. Але це люди, які ніякі гроші та плюшки не могли їх схилити попри шалену роботу. Ми нікого не знаємо з фанатського руху хто би став пі*****ом і пішов воювати за росію».
Нагадаємо, Карась вважає, що в Україні знищуються футбольні клуби щоб прибрати ультрас.
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