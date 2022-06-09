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«Лисий з ЗСУ»: «Думаю, що футбольні клуби в Україні почали знищувати, щоб не було ультрас»

Євген Карась розповів про те як фанати заважали політикам дерибанити
Футбол В Україні
19:56
«Лисий з ЗСУ»: «Думаю, що футбольні клуби в Україні почали знищувати, щоб не було ультрас»
Євген Карась

Відомий український націоналіст, блогер та військовий Євген Карась в коментарі YouTube-каналу Бомбардир розповів про важливість футбольних ультрас для суспільства.

«Думаю, що футбольні клуби в Україні почали знищувати, щоб не було уболівальників, бо це люди з щирим серцем і душею. Тим більше, будь-якій владі не подобалося, що ці люди мають націоналістичні погляди, а це заважало дерибанити країну під розмовами, що головне – це ситі шлунки. Але ми бачимо, що ті, хто думав про ситі шлунки, зараз знаходяться під бомбами, так само як і ми. Ми хоч знали, чому так буде, а вони думали, що можна проміняти свободу на ковбасу».

Нагадаємо, раніше олімпійський чемпіон Олег Верняєв розповів, що вірить у ЗСУ, які повинні звільнити Донбас.

Джерело: XSPORT Карен Агабекян
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Теги

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