«Суркіси прикриваються думкою найманця Луческу». Ультрас «Динамо» виступили з жорсткою заявою
«Лисий з ЗСУ»: «Думаю, що футбольні клуби в Україні почали знищувати, щоб не було ультрас»
Євген Карась розповів про те як фанати заважали політикам дерибанити
Євген Карась
Відомий український націоналіст, блогер та військовий Євген Карась в коментарі YouTube-каналу Бомбардир розповів про важливість футбольних ультрас для суспільства.
«Думаю, що футбольні клуби в Україні почали знищувати, щоб не було уболівальників, бо це люди з щирим серцем і душею. Тим більше, будь-якій владі не подобалося, що ці люди мають націоналістичні погляди, а це заважало дерибанити країну під розмовами, що головне – це ситі шлунки. Але ми бачимо, що ті, хто думав про ситі шлунки, зараз знаходяться під бомбами, так само як і ми. Ми хоч знали, чому так буде, а вони думали, що можна проміняти свободу на ковбасу».
Нагадаємо, раніше олімпійський чемпіон Олег Верняєв розповів, що вірить у ЗСУ, які повинні звільнити Донбас.