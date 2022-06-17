Караваєв: «Фенербахче» - одна з найсильніших команд, які могли нам випасти»

Захисник «Динамо» Олександр Караваєв висловився про «Фенербахче» - суперника киян в кваліфікації Ліги чемпіонів.

Пам'ятаю сезон, коли «Аякс» дійшов до півфіналу Ліги чемпіонів. Вони тоді починали з кваліфікації, і багато хто вважав їх слабкою командою, тому що там було багато молодих гравців. Однак «Аякс» тоді показав результат і заявив про себе на всю Європу.

Я вважаю, що «Фенербахче» був однією з найсильніших команд, які нам могли потрапити під час кваліфікації ».