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Караваєв: «Фенербахче» - одна з найсильніших команд, які могли нам випасти»

«Динамо» зіграє з турецьким клубом в кваліфікації Ліги чемпіонів
Футбол Ліга чемпіонов UEFA
14:53
Караваєв: «Фенербахче» - одна з найсильніших команд, які могли нам випасти»

Захисник «Динамо» Олександр Караваєв висловився про «Фенербахче» - суперника киян в кваліфікації Ліги чемпіонів.

«Команда зараз на підйомі. Вони фінішували другими в чемпіонаті. «Фенербахче» - це топ-клуб Туреччини. Експерти оцінюють шанси команд, але в кваліфікаційних раундах може статися що завгодно. Не можна їх недооцінювати.

Пам'ятаю сезон, коли «Аякс» дійшов до півфіналу Ліги чемпіонів. Вони тоді починали з кваліфікації, і багато хто вважав їх слабкою командою, тому що там було багато молодих гравців. Однак «Аякс» тоді показав результат і заявив про себе на всю Європу.

Я вважаю, що «Фенербахче» був однією з найсильніших команд, які нам могли потрапити під час кваліфікації ».

«Динамо» зіграє з «Фенербахче» 19 або 20 липня.

Джерело: footballua.tv Петро Приходько
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Теги

Олександр Караваєв Динамо Київ Фенербахче (футбол)

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