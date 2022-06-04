Караваєв – про матч з Уельсом: «Усі знають, яка у нас ситуація, проте спорт є спорт»

Олександр Караваєв / Фото - Getty Images

Захисник збірної України Олександр Караваєв перед фіналом плей-офф за вихід на чемпіонат світу-2022 проти Уельсу зазначив, що суперник буде грати в повну силу, незважаючи на агресію рф. Слова футболіста передає прес-служба УАФ.

Звісно, усі знають, яка в нас ситуація, але спорт є спорт. Навіть коли виникали такі думки, що нам подарують путівку на мундіаль, то всі футболісти одразу відповіли «ні». Усе має вирішуватися чесно, на футбольному полі, за спортивним принципом. Тому ми отримали путівку в плей-офф, спершу на матч із Шотландією.

Ми знаємо, який шлях пройшли, розуміємо, що попереду — найважливіша на даний момент гра в нашому житті. У нас є велике бажання, ігрова злість. Усі цього чекають, прагнуть перемоги. Те, що в нас у колективі відбувається, — завтра буде на полі. Ми — єдині й покажемо, на що ми здатні.

Я б не сказав, що гра із Шотландією була дуже спокійною. Вона забрала багато емоцій, більше позитивних, що добре. Коли ти граєш на такому стадіоні за такої потужної підтримки навіть із боку суперника — це додає сил і впевненості.

Тому що останніми роками через пандемію й інші проблеми було дуже мало заповнених стадіонів. Коли ж ти виходиш і відчуваєш таку підтримку... Заради цього ми й граємо. Дуже добре, коли за нами спостерігає така кількість глядачів.

Ми також розуміємо, що завтра підтримка буде не меншою, ніж була в останньому поєдинку. Звісно, налаштовуємося на те, щоб показати гарну гру.

Взаємодія з Ярмоленком? Ми з ним багато років граємо на одному фланзі. Нам дуже комфортно, ми розуміємо один одного з півслова, тому що спілкуємося не тільки на полі, а й за його межами. Багато індивідуальних розмов із приводу саме гри. Тому між нами таке розуміння на полі.

Мої рідні не змогли подивитися поєдинок з Шотландією в окупованому Херсоні. Як усі знають, там і зв'язок відключили, й Інтернет є тільки в окремих місцях. Ми спілкуємося зранку та ввечері тільки по смс або завдяки аудіозаписам, тому що немає змоги постійно бути в мережі. Але коли вони прочитали новини, то були дуже раді, привітали нас.

Ще й так співпало, що 2 червня був день народження в мене, а 3-го — у моєї мами. Це був гарний привід її привітати. Звичайно, усі, хто залишився в моєму районі, де я народився й виріс, дивляться та переживають. Усі передавали привіт, очікують від нас тільки перемоги. Усі читають новини, якщо є Інтернет, стежать.