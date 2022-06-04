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Тренер Вельсу: «Українці не просто так тут. Вони становлять загрозу для будь-якого суперника»

Роб Пейдж гідно оцінив рівень «синьо-жовтих»
Футбол Збірна України
22:21
Тренер Вельсу: «Українці не просто так тут. Вони становлять загрозу для будь-якого суперника»
Роб Пейдж / Фото - FAW

Головний тренер збірної Вельсу Роб Пейдж поділився думками перед фіналом плей-офф за вихід на чемпіонат світу-2022 проти України. Слова фахівця передає прес-служба УАФ.

У нас немає травм. Усі здорові. Ми схвильовані, але, за великим рахунком, це просто черговий важливий матч. У нас є чіткий план. Це можливість для Вельсу потрапити на чемпіонат світу, і ми зосереджені лише на цьому.

Збірна України становить загрозу для будь-якого суперника. Українці дісталися сюди не просто так. У них дуже добра команда, але ми впевнені у своїх силах.

Раніше очікуваннями від гри поділився наставник збірної України Олександр Петраков.

Сергій Стаднюк
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Теги

збірна Уельсу (футбол)

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