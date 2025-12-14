Захисник Динамо Олександр Караваєв підбив підсумки матчу 16-го туру української Прем'єр-ліги проти Вереса (3:0). Слова футболіста передає пресслужба клубу.

Ми сьогодні виконували все те, про що домовлялися. Було дуже багато позитивних моментів, особливо в першому таймі. Ми також повірили у свої сили, тому що до цього, можливо, не розуміли, що ми можемо. Коли ти впевнений, то виконуєш задачі й цілі й взагалі багато чого можеш зробити.

Два швидкі голи прийшли завдяки тому, про що ми домовлялися. Кожен був на своїй позиції. Кожен виконував ту роботу, яка була покладена. Все виконувалося, і все вдавалося.

Втрачаємо перевагу в матчах? Ні, ми про це розмовляли. Кажемо, щоб не втрачали рівновагу, концентрацію, коли ведемо в рахунку, а треба ще збільшувати цю перевагу, щоб спокійніше грати.

Щодо снігу, ми професіонали, тому повинні підлаштовуватися під будь-яку погоду. Маємо розуміти й бути готовими до всього.