Футболіст київського Динамо Олександр Караваєв поділився своїми очікуваннями від майбутніх зустрічей із мальтійським Хамруном Спартанс у рамках кваліфікації Ліги чемпіонів. Цитує гравця Football.ua.

«Не скажу, що сильно здивувався. Але після першого матчу, ми з хлопцями його дивилися, помітив, що за рахунку 0:0, Хамрун Спартанс дуже багато проблем створив команді Жальгіріс. Це не випадковість, що вдома, при своїх трибунах, вони показали зовсім інший футбол і змогли вирівняти це протистояння буквально за 20-30 хвилин.

Розумію, що зараз всі команди, навіть збірні, які раніше вважалися слабкими, навчилися грати у футбол. Всі прогресують, тому з усіма командами дуже важко грати. Не має бути жодної недооцінки, що й показав матч Хамрун – Жальгіріс».