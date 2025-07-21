Генеральний директор Хамрун Спартанс Марсель Боннічі висловився про майбутнє протистояння з київським Динамо у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів.

«Для нас зіграти такий матч уже мрія, але ми не виходимо на поле переможеними. Спробуймо діяти як Давід проти Голіафа. Я родом із Гозо, і ми, мальтійці, дуже вперті, коли щось собі вбиваємо в голову. Наш тренер Модіка змінив менталітет нашої команди. Саме це нам і було потрібне для цього ривка. Ми створили структуру, серйозність, амбіції: ми хочемо стабільно грати у Лізі чемпіонів, наш шлях лише починається», — наводить слова Боннічі Corriere dello Sport.

Перший матч для української команди пройде на виїзді – гра відбудеться 22 липня о 20:00 за київським часом. Матч-відповідь запланована на 29 липня, почнеться вона о 21:00 за Києвом.

Нагадаємо, якщо команда Олександра Шовковського зуміє пройти мальтійського суперника, то в третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів на неї чекає переможець пари Пафос (Кіпр) - Маккабі (Тель-Авів, Ізраїль).