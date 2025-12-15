Захисник Динамо Олександр Караваєв після матчу 16-го туру української Прем'єр-ліги проти Вереса (3:0) висловився щодо 116-го голу Андрія Ярмоленка у чемпіонатах України. Слова футболіста передає пресслужба клубу.

Андрій - це легенда українського футболу. Ти знаєш, що коли такий футболіст виходить на поле навіть на 5-10 хвилин, то він усе одно може багато зробити. Він забив гол та був близьким до гольової передачі.

Це футболіст, який бачить поле, знає та розуміє, що робити. Коли ми вже сиділи на лавці запасних, то були впевнені, що в нього буде момент, і йому залишиться його реалізувати.