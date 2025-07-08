Карпати назвали гравців, хто вирушить на збори в Австрію
Лупашко взяв 26 футболістів
близько 2 годин тому
Карпати напередодні вирушили на навчально-тренувальні збори до Австрії, повідомляє пресслужба клубу.
Другий етап підготовки зелено-білих до нового сезону УПЛ триватиме до 25 липня.
Карпати в Австрії запланували 5 контрольних матчів. Після повернення до Львова у «левів» буде тиждень на підготовку до першого офіційного матчу сезону проти Полісся (3 серпня).
Головний тренер Карпат Владислав Лупашко взяв на збори 26 футболістів.
Воротарі: Яків Кінарейкін, Андрій Кліщук, Назар Домчак, Артем Колесник.
Захисники: Павло Полегенько, Владислав Бабогло, Жан Педрозу, Денис Мірошніченко, Микола Киричок, Андрій Чеберинчак, Владислав Цимбалістий, Юрій Кокодиняк.
Півзахисники: Амбросій Чачуа, Ілля Квасниця, Олег Федор, Владислав Клименко, Ярослав Карабін, Патрісіо Танда, Пабло Альварес, Ян Костенко, Артур Шах, Бруніньйо, Андрій Івасій, Луіс Яно.
Нападники: Ігор Краснопір, Іґор Невес.
Стали відомі час і дати проведення матчів першого туру УПЛ 25/26.