Сергій Стаднюк

Бразильський півзахисник Бруніньйо став повноцінним гравцем львівських Карпат. Про це повідомляє пресслужба клубу.

Львів’яни скористалися правом викупу трансферу 25-річного футболіста, закріпленим у попередній угоді з бразильським Атлетіко Мінейро. Цікаво, що за інформацією Transfermarkt, «зелено-білі» заплатили 800 тисяч євро за ринкової вартості у 1,2 мільйона. Контракт, як повідомляє той же портал, розраховано до кінця 2026 року.

У минулому сезоні Бруніньйо провів за львівську команду 24 матчі, у яких відзначився вісьмома забитими м’ячами та двома результативними передачами. Його чотири рази визнавали найкращим гравцем місяця за версією вболівальників «левів».

Більш того, бразилець став найкращим у лютому-березні у всій українській Прем’єр-лізі. Цікаво також, що півзахисником цікавилося київське Динамо.