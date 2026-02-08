Сергій Разумовський

За підсумками внутрішнього командного голосування Карпати визначили нового капітана. Як повідомив Telegram-канал львівського клубу, пов’язку довірили центральному захиснику Владиславу Бабоглу. Рішення ухвалювали самі футболісти, тож вибір, за логікою клубу, відображає авторитет гравця всередині колективу та його роль у роздягальні й на полі.

Разом із капітаном команда обрала і двох віцекапітанів. Ними стали Амбросій Чачуа та Едсон. Таким чином, у Карпат сформували нову групу лідерів, яка відповідатиме за комунікацію з тренерським штабом, арбітрами та партнерами по команді, а також за підтримання дисципліни й організації в ігрових епізодах.

Ці кадрові зміни стали продовженням подій останніх днів. Раніше Карпати офіційно повідомляли, що Денис Мірошніченко більше не є капітаном, а в команді відбудуться вибори нового лідера. У заяві клубу наголошувалося, що рішення було ухвалене через дії футболіста, без детального пояснення.

Утім, у медійному просторі ситуацію пов’язують із резонансним епізодом на зборах: ймовірно, мова про передматчеву настанову, яку Мірошніченко озвучив російською мовою перед контрольним поєдинком проти шведського ГАІС, що завершився поразкою Карпат 0:1. Саме цей момент, за припущеннями, спричинив хвилю обговорень і став тригером для перегляду капітанського статусу в команді.