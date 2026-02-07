Скандал на зборах: Карпати оберуть нового капітана
Клуб зробив заяву
близько 1 години тому
Львівські Карпати повідомили, що команда отримає нового капітана. Денис Мірошніченко буде позбавлений пов'язки.
«У зв’язку з діями капітана Дениса Мірошніченка, що мали місце перед сьогоднішнім контрольним матчем проти шведського ГАІС, команда обере нового капітана. Про результати виборів клуб повідомить додатково», – йдеться у заяві клубної преслужби.
Сьогодні команда Франа Фернандеса на зборах у Іспанії програла шведському ГАІС з рахунком 0:1.
Скоріш за все, Мірошніченка покарали через промову перед командою, яку він зробив російською мовою.
Карпати наразі посідають дев'яте місце в чемпіонаті України з 19 очками в 16 матчах.
Найближчого туру УПЛ 22 лютого о 15:30 львівська команда на виїзді зіграє з донецьким Шахтарем.
