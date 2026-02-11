Сергій Разумовський

Львівський клуб Карпати оголосив про підписання угоди про співпрацю з футбольним клубом Фазенда із Чернівців. Про це йдеться у повідомленні, розміщеному в офіційному Telegram-каналі Карпат.

Фазенда, на думку львів'ян, є одним із провідних футбольних колективів Чернівців, який стабільно бере участь в обласних змаганнях та має досвід виступів у Кубку України, де представляв свій регіон у розіграшах 2023/24 та 2025/26 років.

У Карпатах наголошують, що розвиток молодих гравців – це один із основних напрямків роботи клубу. Нова співпраця з Фазендою має на меті не лише поглиблення партнерських зв’язків між двома колективами, а й створення додаткових можливостей для молодих футболістів.

Зокрема, йдеться про обмін досвідом, спільні програми та ініціативи, спрямовані на навчання, зростання і розкриття потенціалу юних гравців обох клубів. Керівництво Карпат вважає, що такий крок закладе міцну основу для підготовки нового покоління талановитих футболістів та сприятиме підвищенню загального рівня футбольного розвитку у регіоні.

Раніше Карпати оформили перехід найкращого бомбардира УПЛ.