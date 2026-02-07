Карпати оформили перехід найкращого бомбардира УПЛ
Футболіст змінив команду
6 хвилин тому
Фото - ФК Карпати
Рух і Карпати оголосили, що нападник жовто-чорних Бабукарр Фаал перейшов до зелено-білих на правах повноцінного трансферу. Деталі угоди чи термін дії контракту гамбійського форварда невідомі.
У нинішньому сезоні УПЛ Фаал відзначився сімома голами та разом із п'ятьма іншими гравцями очолює гонку бомбардирів чемпіонату України.
Авторитетний портал Transfermarkt оцінює вартість Фаала у 700 тисяч євро.
Карпати наразі посідають дев'яте місце в турнірній таблиці чемпіонату з 19 очками в 16 матчах.