Сергій Стаднюк

Півзахисник Ракува Владислав Кочергін переніс операцію на коліні. Хірургічне втручання пройшло успішно, повідомляє пресслужба клубу.

Владислав Кочергін сьогодні успішно переніс операцію на коліні. На нашого гравця тепер чекає декількамісячна реабілітація. Чекаємо на тебе! Одужуй швидше! ФК Ракув

Vladyslav Kochergin przeszedł dziś udaną operację kolana.



Naszego zawodnika czeka teraz kilkumiesięczna rehabilitacja.



Czekamy na Ciebie, @VladKochergin10! Wracaj do zdrowia! ✊ pic.twitter.com/XrtmdcF44H — Raków Częstochowa (@Rakow1921) June 27, 2025

Незважаючи на оптимістичний тон повідомлення клубу, травма 29-річного українця є дуже важкою. Раніше він зазнав розриву передньої хрестоподібної зв’язки та травми меніска під час тренування. Терміни відновлення футболіста оцінюються від 9 до 12 місяців. Хавбек ризикує повністю пропустити сезон-2025/2026.

Більш того, Кочергін може вже ніколи не зіграти за польський клуб. Його контракт з Ракувом розраховано до 30 червня 2026 року.

У футболці цієї команди гравець провів найбільше матчів у кар’єрі. Йому вдалося забити 25 м’ячів і здійснити 13 асистів у 133 зустрічах.