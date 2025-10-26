Павло Василенко

Легендарного воротаря Реала Ікера Касільяса пограбували у власному будинку, а шокуючою подробицею стало те, що цінності викрала його економка.

За інформацією видання El Mundo, жінка, яка працювала у Касільяса, поетапно виносила з маєтку п’ять елітних годинників загальною вартістю понад 200 000 євро, замінюючи їх на підробки.

Після виявлення зникнення іспанська поліція швидко встановила підозрювану. Разом із нею затримали її чоловіка, який працював охоронцем у житловому комплексі, де мешкає ексворотар мадридського Реала.

Під час обшуку в їхньому будинку знайшли частини викрадених годинників. Подружжя наразі перебуває на свободі, але їм заборонено залишати Іспанію.

Касільяс, який завершив кар’єру у 2020 році, залишається однією з найяскравіших постатей в історії світового футболу – з Реалом він виграв 18 трофеїв, включно з трьома Лігами чемпіонів.