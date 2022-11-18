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Катар буде платити фанатам за відвідування матчів ЧС-2022

Мало хто захотів їхати в арабську країну
Футбол Чемпіонат світу з футболу
18 листопада 09:51
Катар буде платити фанатам за відвідування матчів ЧС-2022

Катар найняв пакистанських фанатів для заповнення трибун під час матчів ЧС-2022, повідомляє Sporx.

За інформацією джерела, попит на покупку квитків поки дуже низький, тому Катар хоче створити картинку повноти трибун.

Фанатам з Пакистану будуть платити 10 доларів в день, їх забезпечать безкоштовним житлом і харчуванням, а також роздадуть футболки і прапори збірних, матч яких вони будуть відвідувати.

Якщо трибуни все одно не будуть заповнені, то на трибуни будуть залучатися місцеві робітники.

Чемпіонат світу стартує вже післязавтра, 20 листопада. Раніше була інформація, що збірна Катару вже купила перемогу в матчі-відкритті ЧС-2022.

 

Петро Приходько
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Теги

збірна Катару (футбол)

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