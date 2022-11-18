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Катарська влада хоче заборонити продаж пива під час матчів ЧС-2022

Це зірве багатомільйонний контракт FIFA з виробником напою
Футбол Чемпіонат світу з футболу
18 листопада 11:37
Катарська влада хоче заборонити продаж пива під час матчів ЧС-2022

Катарська влада хоче заборонити продаж пива під час матчів ЧС-2022, повідомляє The Times.

За інформацією джерела, це рішення буде прийнято днями.

Це зірве багатомільйонний контракт FIFA c маркою Budweiser, чиє пиво має продаватися під час матчів Мундіалю. Якщо це не буде зроблено, то FIFA порушить умови договору.

ЧС-2022 стартує вже післязавтра, 20 листопада, матчем Катар – Еквадор. Раніше повідомлялося, що Катар купив перемогу в цьому матчі.

Петро Приходько
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Теги

збірна Катару (футбол)

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