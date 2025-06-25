Сергій Стаднюк

У третьому турі групового етапу Клубного чемпіонату світу-2025 Окленд Сіті сенсаційно зіграв унічию з Бока Хуніорс (1:1).

Аргентинці повели у рахунку в першому таймі лише завдяки автоголу Гарроу. Однак після перерви новозеландці шокували абсолютного фаворита зусиллями Грея.

Матч надовго переривався через негоду. Після відновлення гри Мігель Мерентьєль міг повернути перевагу Боці, але його гол на 60-й хвилині було скасовано після перегляду VAR через гру рукою. А на більше Кавані та компанії вже не вистачило.

До вашої уваги огляд матчу.

Бока Хуніорс набрала лише два очки у групі Cта залишила Клубний чемпіонат світу. Окленд Сіті припинив боротьбу з одним балом і різницею м’ячів 1:17. Далі йдуть Бенфіка (7) та Баварія (6).

Клубний чемпіонат світу-2025. Груповий етап, третій тур

Окленд Сіті – Бока Хуніорс 1:1

Голи: Грей, 52 – Гарроу, 26, (автогол)

Окленд Сіті: Гарроу, Лагос (Лі, 83), Боксолл, Мітчелл, Грей, Мураті (Конноллі, 54), Манікум (Зеб, 68), Ілич, Гарріга (Вейл, 54), Ю (Елліс, 54), Беван

Бока Хуніорс: Маркесін, Бланко, Пеллегріно, Ді Лольйо, Адвінкула, Паласіос, Веласко (Брайда, 54), Батталья, Мерентьєль, Кавані (Хіменес, 54), Себальйос (Сенон, 26)

Раніше Бенфіка з Трубіним сенсаційно здолала Баварію і виграла групу на Клубному чемпіонаті світу.